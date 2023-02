"Wächst ordentlich": Laura Maria Rypas Sohn hat riesige Füße

Laura Maria Rypa (27) könnte nicht glücklicher sein. Vergangenen Monat hatte die Verlobte von Pietro Lombardi (30) verkündet, dass ihr Sohn Leano das Licht der Welt erblickt hat. Seither lässt die Influencerin ihre Fans auf Social Media regelmäßig an ihrem neuen Alltag als frischgebackene Mama teilhaben und versorgt sie mit Updates zu ihrem Nachwuchs. Nun verriet Laura, dass ihr Sohnemann schon ganz schön gewachsen ist.

"Wir waren heute bei der U3-Untersuchung und die Ärztin war mega happy mit dem Kleinen", berichtete die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. Leano sei topfit und nehme auch sehr gut an Gewicht zu. "Und [er] wächst ordentlich! Leano hat Riesen Füße", merkte Laura zudem an und teilte passend dazu einen Schnappschuss, der einen Fuß ihres Kindes zeigt.

Aber nicht nur die Entwicklung ihres Kleinen stimmt die Netz-Bekanntheit positiv. Auch der Schlafrhythmus ihres Babys trägt zu ihrer guten Laune bei. "Also ich muss wirklich sagen, aktuell ist er noch ziemlich entspannt. Ich kriege genug Schlaf", freute sich Laura Maria. Derzeit schlafe Leano nachts bis zu vier Stunden am Stück durch.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de