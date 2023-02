Best-Ager in den GNTM-Trailern: Die Fans verstehen es nicht!

Die Germany's next Topmodel-Produktion sorgt in diesem Jahr für etwas Verwirrung bei den Fans! Schon vor dem TV-Start der 18. Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow wurden die diesjährigen Kandidatinnen bekannt gegeben: 29 Teilnehmerinnen der neuen Season wurden offiziell verkündet. ProSieben bestätigte jedoch bereits, dass noch weitere Nachwuchsmodels um den Titel kämpfen werden. In den GNTM-Trailern sind jetzt zusätzlich zu den Top 29 ein paar Best-Ager-Models zu sehen – und das verwirrt die Fans...

In zwei Vorschau-Clips der neuen GNTM-Staffel sind zusätzlich zu den bereits bekannten 29 Kandidatinnen mehrere Best-Ager-Teilnehmerinnen zu sehen, die vorab nicht vom Sender vorgestellt wurden. "Ich verstehe den Sinn nicht so ganz, die drei Best-Ager-Models nicht offiziell vorzustellen und deren Existenz zu 'verheimlichen', wenn man sie in beiden Trailern sieht" oder auch "Das nimmt irgendwie die Spannung raus und enttäuscht", kommentierten deshalb beispielsweise zwei User die Trailer auf Instagram.

Wie genau die Best-Ager in der neuen Staffel dann letztendlich zu den 29 anderen Kandidatinnen dazustoßen werden, ist bislang noch unbekannt. Gegenüber Promiflash bestätigte die GNTM-Sprecherin Tina Land bislang nur, dass erneut ältere Frauen mit an den Start gehen werden: "Ja. Wann, wie und wo? Die Antworten auf diese Fragen sehen die Zuschauer:innen ab dem 16. Februar donnerstags auf ProSieben."

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes im Januar 2023 in Beverly Hills

Anzeige

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de