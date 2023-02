Eifrige Zunge: Davon bekommt Zac Efron nicht genug im Bett!

So ist es angeblich Zac Efron (35) zu daten! In seinem neuen Film "The Iron Claw" wird wieder geballte Muskelkraft präsentiert. Doch egal ob als Teenie-Schwarm oder durchtrainierter Rettungsschwimmer – im Verlauf seiner Karriere regt der Schauspieler immer wieder die Fantasie vieler Fans an. Doch wie ist ein Verhältnis mit dem High School Musical-Hottie wirklich? Eine australische Podcasterin behauptet, Details über Zacs Vorlieben zu wissen!

In ihrem Podcast "This One Friend" erzählt Model Perrie Kapernaros, eine Freundin habe "für eine Weile" Zac Erfon gedatet, aber sei schon bald frustriert gewesen von seinem sexuellen Verlangen! Neugierig habe die Australierin ihre Freundin gefragt, wie es denn sei mit Zac, doch die Antwort lässt einige Fragen offen: "Puh, er will mich die ganze Zeit oral befriedigen", habe sie genervt erwidert.

Die Podcasterin gibt anschließend zu, leider nie gefragt zu haben, "warum dies eine störende Eigenschaft war" und zeigt sich der Idee gegenüber nicht abgeneigt. Das Internet nimmt die Behauptung im Gegensatz zu der vermeintlichen Liebschaft sehr positiv auf: "Wir wussten immer, dass er ein wahrer Gentleman ist", stellt ein Fan klar.

Anzeige

Getty Images Zac Efron im Jahr 2012

Anzeige

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw"

Anzeige

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de