"Kann man nicht reparieren": Meint Iris Klein hier ihre Ehe?

Iris Klein (55) stiftet weiterhin Verwirrung. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Peter Klein befinden sich inmitten einer Ehekrise. Der Grund: Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin wirft ihrem Partner vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Obwohl beide Beschuldigten die Vorwürfe von sich weisen, gibt sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nicht zufrieden und teilt regelmäßig gegen die zwei aus. Jetzt veröffentlichte Iris erneut kryptische Zeilen.

In ihrer Instagram-Story hält die 55-Jährige ihre Fans stets auf dem Laufenden – so auch jetzt: Iris teilte ein Bild aus ihrem Bad und schrieb dazu: "Frühstück in der Badewanne... Erst mal entspannen, bevor ich heute in die Zahnklinik muss." Anschließend schien sie folgende Andeutung zu machen: "Vieles kann man reparieren, aber eben nicht alles..."

Ob sie damit auf ihre Ehe anspielt? Schließlich hatten sich Iris und Peter zu einem Gespräch getroffen. "Die Aussprache hat zum Teil stattfinden können. Jedoch war es sehr lautstark und impulsiv. Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden", ließ das Management gegenüber RTL verlauten.

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im September 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

