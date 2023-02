Nach Megxit: Zieht Prinzessin Eugenie auch bald in die USA?

Folgt Prinzessin Eugenie (32) bald ihrem Cousin in die Vereinigten Staaten? 2020 hatten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) für eine Menge Aufruhr gesorgt. Der Grund: Sie hatten sich dazu entschlossen, ihre royalen Verpflichtungen niederzulegen und dem Vereinigten Königreich den Rücken zu kehren. Seitdem kriselt es zwischen dem Sohn von König Charles III. (74) und der königlichen Familie. Nur zu seiner Cousine besteht noch immer guter Kontakt. Wie es aussieht, sollen Meghan und Harry bereits Ausschau nach Häusern für Eugenie halten!

Wie Daily Mail nun berichtet, spielen Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (36) offenbar mit dem Gedanken, dem Enkel der Queen (✝96) nach der Geburt ihres zweiten Kindes in die USA zu folgen. Das plauderte zumindest ein Freund von Harry und Meghan aus. So sollen der 38-Jährige und seine Liebste bereits einige Details von Häusern an Eugenie geschickt haben, die in ihrer Nähe in Montecito gelegen sind. Weiter heißt es, dass die Schwangere und ihr Ehemann auch Häuser in Los Angeles in Betracht ziehen würde.

Seit Eugenie ihre Schwangerschaft bestätigt hat, wurde bereits fleißig über einen Wohnortswechsel spekuliert. Dabei ging es zunächst jedoch weniger um einen Umzug in die Staaten. Vielmehr wurde vermutet, dass ihr Haus im Nottingham Cottage auf dem Gelände des Kensington-Palastes für die bald vierköpfige Familie zu klein sein könnte. Daher ist davon auszugehen, dass sich die 32-Jährige und ihre Liebsten noch vor der Geburt eine größere Bleibe innerhalb der britischen Hauptstadt suchen werden.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Geburtstag von König Charles III.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank im Mai 2022

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, ihr Sohn August und ihr Mann Jack Brooksbank im Mai 2022

