Provokant? Postet Yvonne Woelke hier ein Selfie mit Peter?

Will Yvonne Woelke (41) jetzt Iris Klein (55) noch eins auswischen? Der Schauspielerin wird seit Wochen eine Affäre mit Peter Klein nachgesagt. Diese Behauptungen wurden von Peters Frau Iris geäußert, während ihr Gatte und die Blondine in Australien waren. Die Beschuldigten streiten die Vorwürfe permanent ab. Die einstige Miss Germany verkündete heute, dass auch ihre eigene Ehe unter den Gerüchten leide und sie zu Hause ausgezogen sei. Nun postete Yvonne ein fragwürdiges Bild im Netz!

Yvonne teilte in ihrer Instagram-Story ein Selfie. Dieses kommentierte sie mit: "Schöne Erinnerungen an Australien festhalten." Auf dem Bild war die 41-Jährige allerdings ursprünglich nicht alleine zu sehen. Sie übermalte eine zweite Person auf dem Bild sehr offensichtlich. Es ist trotzdem noch zu erkennen, dass eine Hand auf der Schulter der Tatort-Darstellerin liegt. Machte Yvonne hier etwa Peter unkenntlich?

Dass die beiden sich in Down Under gut verstanden hatten, ist kein Geheimnis. Angeblich soll aber alles nur freundschaftlich gewesen sein. Trotz des ganzen Dramas sollen die beiden aber weiterhin Kontakt halten. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) offenbarte auf Instagram: "Peter und Yvonne schreiben sich immer noch heimlich. Gestern Abend wieder... So viel zum Thema 'Er will die Ehe retten'!"

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Juni 2022

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

