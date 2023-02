"Schönstes Gefühl": So happy ist Laura Maria Rypa als Mama!

Laura Maria Rypa (27) geht in ihrer neuen Rolle als Mutter total auf! Die Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (30) sind vor wenigen Wochen Eltern geworden: Das Paar durfte einen kleinen Sohnemann namens Leano Romeo auf der Welt begrüßen. Seither gewährt die Beauty ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag in den sozialen Medien. Jetzt schwärmte Laura in den höchsten Tönen von ihren Mama-Gefühlen!

In ihrer Instagram-Story gab die 27-Jährige ihrer Community jetzt einen ehrlichen Einblick in ihre Emotionswelt. "Ich muss ehrlich sagen, dass erst seitdem der Kleine da ist, ich wirklich realisiert habe, dass ich Mama bin. Vorher war alles noch so surreal irgendwie", erklärte Laura und betonte zudem: "Es ist das schönste Gefühl! Und endlich bin ich zu 100 Prozent im Leben angekommen. Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben."

Doch so happy hat sich Laura in der Vergangenheit offenbar nicht immer gefühlt – mit der Geburt ihres kleinen Leano hat sich also wohl einiges geändert. "Früher hatte ich eine gewisse Leere in mir – aber jetzt fühle ich mich komplett", fasste die Influencerin ihre Gefühle zusammen.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Baby Leano, Januar 2023

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano Romeo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de