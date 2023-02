Süßes Kinderfoto: Gigi Birofio zeigt seine geliebte Mama!

Luigi Birofio (23) nimmt seine Fans mit auf eine Reise in seine Vergangenheit! Der einstige Ex on the Beach-Kandidat hatte seinen Fans während seiner Zeit im Dschungelcamp einige Einblicke in sein Leben gewährt: Dabei hatte der TV-Casanova ab und an auch seine harte Fassade fallen lassen und seine weiche Seite gezeigt. Jetzt ließ der temperamentvolle Italiener seinen Gefühlen weiter freien Lauf: Gigi veröffentlichte ein niedliches Foto aus seiner Kindheit – und darauf ist auch seine geliebte Mutter zu sehen!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 23-Jährige jetzt ein süßes Throwback-Foto mit seiner Mama: Auf dem Schnappschuss posieren der kleine Gigi und seine Mutter total innig nebeneinander. Dabei legt der heutige Realitystar seinen Kopf liebevoll auf der Schulter der Italienerin ab. "Die Mamma", betitelte der Influencer das Posting kurz und knapp und garnierte den niedlichen Beitrag zudem mit einem Herz-Emoji.

Gigis Fans waren von diesem privaten Post total begeistert – sie überschütteten den Dschungelcamp-Zweitplatzierten mit zahlreichen Komplimenten! "Deine Mama ist eine Schönheit und den Playboy-Blick hattest du schon damals drauf" oder auch "Jetzt wissen wir, woher du dein gutes Aussehen hast", schwärmten beispielsweise zwei User auf der Fotoplattform.

RTL Gigi im Dschungelcamp

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Mama

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Dezember 2022

