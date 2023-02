Wieder zurück zu Tristan? Khloé Kardashian spricht Klartext

Sind Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (31) etwa wieder ein Paar? 2022 ging die Beziehung der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und dem Basketballspieler in die Brüche, nachdem bekannt wurde, dass er mit einer Affäre ein Kind bekommt. Doch in den vergangenen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass der Reality-TV-Star wieder mit seinem Ex anbandeln würde. Nun meldete sich Khloé zu Wort und stellte klar, dass es derzeit keinen Mann in ihrem Leben gibt.

"Wer hat schon Zeit für einen Mann? Ich habe ein sechs Monate altes Baby", ließ die 38-Jährige ihre Fans auf Twitter wissen und dementierte damit die Gerüchte, dass sie wieder mit dem Vater ihrer beiden Kinder zusammen sei. Auch den Spekulationen, dass sie andere Männer date, setzte sie ein für alle Mal ein Ende. "Jetzt im Ernst... Es gibt derzeit keinen Mann [in meinem Leben]", machte die zweifache Mutter klar.

Dennoch scheint sich Khoé gut mit ihrem Ex Tristan zu verstehen. Erst Anfang des Monats war die Mutter des Sportlers verstorben. In dieser schwierigen Zeit kann er offenbar auf die Unterstützung des TV-Stars bauen. Gemeinsam mit ihrem Ex ging die Unternehmerin auf die Beerdigung seiner Mutter.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

