Hier ist Khloé Kardashian mit ihrem Ex Tristan auf Begräbnis

Khloé Kardashian (38) bleibt an Tristan Thompsons (31) Seite. Anfang Januar verstarb die Mama des Basketballers plötzlich an einem Herzinfarkt. Danach wurde bereits vermutet, dass Khloé ihrem Ex trotz der Trennung versprochen habe, ihm in dieser schweren Zeit beizustehen. Seine Ex-Partnerin soll nämlich auch mit seiner Mutter Andrea ein enges Verhältnis gehabt haben. Nun fand die Beerdigung statt – und Khloé kam gemeinsam mit ihrer Schwester Kim (42) zu Tristans Beistand.

Wie Hollywood Life berichtet, wurde Khloé zusammen mit ihrer Schwester Kim am Samstag auf der Beerdigung von Tristans Mutter im kanadischen Toronto gesehen. Auf den Fotos waren die beiden fast inkognito und unter den Trauergästen beinahe nicht zu sehen. In dunklen Kleidern und mit großen Sonnenbrillen war vor allem Khloé die düstere Stimmung anzusehen. Neben den beiden Realitystars war auch ein weiterer guter Freund zur Unterstützung dabei: Rapper Drake (36) erschien ebenfalls in dunkler Kleidung und einem Mantel mit Pelzkragen.

Neben den Schwestern zeigte auch das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans, Kris Jenner (67), seine Bestürzung nach dem Tod von Andrea. "Du warst die erstaunlichste, hingebungsvollste und selbstloseste Mutter und eine so liebevolle, freundliche und fabelhafte Großmutter", schrieb Kris bei Instagram. Sie werde sie vermissen und sei dankbar, dass Andrea ihre Familie immer unterstützt habe.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, ihre Tochter True und deren Oma Andrea

Instagram / krisjenner Andrea, Tristan Thompson, Kris Jenner und Khloé Kardashian

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Tristan Thompsons Mutter Andrea

