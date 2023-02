Aggressiver Krebs: Tim Lobinger meldet sich optimistisch

Tim Lobinger hält die Ohren steif! Der einstige Profi-Sportler ist wieder schwer an Krebs erkrankt, nachdem es lange so gewirkt hatte, als hätte er ihn besiegt. Im Oktober vergangenen Jahres betonte er dann: Seine Ärzte geben ihm wenig Hoffnung auf eine Genesung – da sein Krebs sehr aggressiv ist. Doch seinen Lebenswillen möchte der Stabhochsprungprofi sich nicht nehmen lassen. Jetzt gab Tim seinen Fans ein Update: Der 50-Jährige klingt hier ziemlich optimistisch!

Via Instagram veröffentlichte der Sportler ein Selfie von sich, unterwegs im frostigen München. Tim ist hier zwar dick eingepackt, merkte in der Bildunterschrift aber an: "Mir ist fast immer kalt." Durch seine Hashtags wie "#highfiveaufsleben", "#weiter" und "#power" gibt er seiner Community jedoch zu verstehen, dass er abgesehen von der schneidenden Kälte positiv durchs Leben geht. Seine Fans und Freunde freut diese Botschaft sehr: "Du schaffst das!", betonte beispielsweise Sportler-Kollegin Sabrina Mockenhaupt (42) mit ganz vielen Herzchen daneben.

Anfang Januar äußerte Tim sich zuletzt zu seinem Gesundheitszustand: "Die letzten Wochen und Monate waren holprig und eine Herausforderung. Ein Hindernislauf an Arbeit und Behandlungen, der mich atemlos gehalten hat", erzählte er auf seinem Kanal. "Doch es sind so schöne Dinge passiert, die mir erneut viel Kraft gegeben haben."

ActionPress Tim Lobinger, 2019

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, ehemaliger Sportler

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger mit seinem Sohn Okkert

