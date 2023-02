Für Molly-Mae Hagues Tochter war Windelwechsel traumatisch

Molly-Mae Hague (23) enthält ihren Fans absolut nichts vor. Die britische Love Island-Kandidatin und ihr Partner Tommy Fury begrüßten vor einigen Wochen ihren ersten Nachwuchs auf der Welt: Das Pärchen durfte sich auf eine Tochter freuen, welche den Namen Bambi trägt. Seit der Geburt meldet sich die Blondine regelmäßig mit Baby-Updates bei ihren Fans. So auch jetzt: Mollys Neugeborenes hatte eine traumatische Erfahrung.

In ihrer Instagram-Story sprach die 23-Jährige offen mit ihrer Community und teilte einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrer Kleinen. "Mein winziges Mädchen. Manchmal ist der Windelwechsel so traumatisch für sie, dass wir es nicht bis zum Anziehen schaffen, also packen wir uns einfach in Decken ein und kuscheln, bis sie wieder ruhig ist." Das Bild zeigte die frischgebackene Mutter, wie sie ihre Tochter liebevoll in eine Decke hüllt.

Vor einigen Tagen erst hatte Molly von ihrer neuen Rolle geschwärmt: "Ich bin wie besessen davon, deine Mama zu sein, Bambi", schrieb sie zu einem niedlichen Clip in ihrer Instagram-Story. Auch ihr Freund Tommy widmete seiner Tochter einen Instagram-Beitrag: "Papas kleines Mädchen – für immer."

