Mila Kunis findet Fotos von Ashton und Reese "so peinlich"

Mila Kunis (39) ist bekannt für ihre ehrliche Art und scharfen Humor. Davon bleibt auch ihr Ehemann Ashton Kutcher (45) nicht verschont. Der Schauspieler bewirbt zurzeit zusammen mit Reese Witherspoon (46) den neuen Netflix-Film "Your Place or Mine." Auf Pressefotos posierten die Co-Stars freundschaftlich nebeneinander und hielten dabei etwas Abstand. Die Bilder scheinen der Ehefrau aber nicht gefallen zu haben. Im Gegenteil – Mila machte sich über die Fotos lustig!

Bei "Today with Hoda & Jenna" erzählte Reese von einer Nachricht, die sie und ihr Kollege kurz nach ihrem Presse-Event für die Rom-Com bekommen hatten. Dabei nahm die "Die wilden Siebziger"-Darstellerin kein Blatt vor den Mund: "Ihr beiden seht auf dem roten Teppich so peinlich aus", schrieb sie scherzhaft. Milas kleinen Seitenhieb nahm sich die Oscar-Preisträgerin aber nicht zu Herzen. Schon seit den Dreharbeiten stünde sie in engen Kontakt mit der Frau ihres Co-Darstellers.

Ashton war auf den Pics aber nicht ohne Grund auf Abstand gegangen. Der zweifache Vater hatte so betont freundschaftlich neben der Oscar-Presträgerin posiert, damit keine falschen Schlagzeilen entstehen: "Wenn ich den Arm um sie legen würde und so freundlich zu ihr wäre [...] wäre das Gerücht, dass ich eine Affäre mit ihr habe", erklärte er in dem Podcast "Chicks in the Office."

Getty Images Ashton Kutcher und Reese Witherspoon im Januar 2023

Getty Images Ashton Kutcher und Reese Witherspoon

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

