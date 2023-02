Neue Flamme? Madonna züngelt gefühlvoll mit Rapper Jozzy rum

Hat Madonna (64) etwa einen neuen Lover? In den vergangenen Jahren erregte die "Like a Virgin"-Interpretin immer wieder Aufsehen mit ihrem turbulenten Liebesleben. So war sie beispielsweise drei Jahre lang mit Ahlamalik Williams liiert, bevor die Beziehung im April 2022 in die Brüche ging. Zuletzt turtelte die Musikerin dann mit dem 23-jährigen Andrew Darnell herum. Augenscheinlich ist diese Romanze jedoch ebenfalls vorbei. Bei einem Event knutsche Madonna nun mit dem Singer-Songwriter Jozzy herum!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 64-Jährige ein Video, in dem sie einige Eindrücke der After-Show-Party der Grammy Awards festhielt: So posiert sie in dem Clip beispielsweise mit Cardi B (30) oder albert mit Sam Smith (30) herum. Besonders ins Auge fällt allerdings ein Ausschnitt, in dem Jozzy die sechsfache Mutter liebevoll an sich drückt, während Madonna lasziv in die Kamera blickt. Anschließend streckt sie die Zunge heraus und fängt an, leidenschaftlich mit dem 32-Jährigen rumzuzüngeln. Jozzy und sie wirken in dem Video generell sehr vertraut miteinander.

Unter dem Beitrag äußerten sich dann zahlreiche User negativ zu den gezeigten Aufnahmen. Besonders Madonnas Aussehen wurde kritisch beäugt. "Das sieht verdammt traurig aus. Nicht die Ikone, an die ich mich erinnere" oder "Ich bin ein großer Fan, aber hört bitte mit den Schönheitsoperationen auf", lauteten nur einige Kommentare.

Getty Images Madonna im Februar 2023

Instagram / madonna Jozzy und Madonna, Musiker

Getty Images Jozzy, Rapper

