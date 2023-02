Rumer Willis zeigt ihren Babybauch im lässigen Leggings-Look

Rumer Willis (34) präsentiert stolz ihren Babybauch. Dass die Tochter von Bruce Willis (67) mit dem Musiker Derek Richard Thomas zusammen ist, gab die Schauspielerin erst im November vergangenen Jahres bekannt. Doch schon vorher wurden die beiden häufiger zusammen gesehen und von Paparazzi knutschend fotografiert. Mittlerweile ist die US-Amerikanerin sogar schwanger. Seit Mitte Januar gab es jedoch kein Update mehr auf ihren Social-Media-Kanälen. Jetzt wurde Rumer allerdings wieder gesichtet – mit ihrem kugelrunden Babybauch.

Die Paparazzi-Bilder zeigen die "Woman on the Edge"-Darstellerin beim Shoppen in einem Geschäft für Inneneinrichtung, das sie mit vollen Tüten wieder verließ. Dabei trug sie schwarze Leggings, die ihren runden Babybauch deutlich in den Fokus stellten. Dazu kombinierte sie ein weißes Croptop und einen beigefarbenen Cardigan. Den gemütlichen Look rundete sie mit ein Paar schwarzen Birkenstock-Slippern ab.

Ihre Schwangerschaft hatte sie auf Instagram durch eine Bilderreihe verkündet. Die erste Aufnahme zeigte dabei lediglich ihren gewachsenen Bauch, dem von Derek ein dicker Schmatzer verpasst wird. Auf einem weiteren Schnappschuss war zu sehen, wie sich Rumers Freund an den Bauch kuschelt.

MEGA Rumer Willis, Schauspielerin

MEGA Rumer Willis in Hollywood, 2023

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis

