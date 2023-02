So haben sich Jimi Blue Ochsenknecht und Laura kennengelernt

Jimi Blue Ochsenknecht (31) und Laura Marie Geissler scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Vergangenes Jahr im April hatte der Schauspieler die Beziehung zu seiner neuen Freundin endlich öffentlich gemacht. Zuvor hatte es bereits mehrere Wochen lang Spekulationen um eine Liebelei der beiden gegeben. Im Netz zeigt das Paar seitdem auch immer wieder, wie verliebt es doch ist. Nun verrät Jimi, wie er seine Liebste seinerzeit kennengelernt hat.

Im Interview mit Bunte sprechen der 31-Jährige und die Rennfahrerin ganz offen über ihre liebevolle Partnerschaft. Neben Lauras Auftreten in der Realityshow der Familie Ochsenknecht erinnern sich die beiden Turteltauben auch an ihr erstes Treffen zurück: So beginnt der Diese Ochsenknechts-Darsteller zu erzählen, dass er seiner heutigen Freundin das erste Mal bei der Geburtstagsfeier anlässlich seines 30. Geburtstags in Österreich über den Weg gelaufen sei. Viel gesprochen hätten die beiden an diesem Abend zwar nicht, sich aber die darauffolgenden Tage täglich gesehen.

Gefunkt habe es zwischen ihnen aber dennoch nicht sofort. Während es bei der 24-Jährigen Liebe auf den ersten Blick gewesen sei, habe Uwe Ochsenknechts (67) Sohn ein paar Startschwierigkeiten gehabt. "Dann bin ich abgereist und es herrschte einen Monat Funkstille, bis wir uns in München wiedergetroffen haben. Ab da war alles klar", versichert Jimi.

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Anzeige

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht beim Oktoberfest 2022

Anzeige

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de