"Solltet euch schämen": Peter Klein macht Hatern eine Ansage

Peter Klein macht seinen Hatern deutlich, dass er ihnen keine Rechenschaft schuldig ist. Vor wenigen Wochen hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) seine Frau Iris Klein (55) betrogen haben soll. Seither hagelt es Kritik für den gelernten Malermeister und er wird auf Social Media mit Hasskommentaren konfrontiert. Immer wieder fordern seine Fans, dass er endlich Stellung beziehen möge. Nun machte Peter allen eine Ansage: Er ist niemandem Rechenschaft schuldig.

"Viele von euch schreien nach einer Stellungnahme von mir zu der aktuellen Situation. Warum sollte ich die geben? Bin ich euch Rechenschaft schuldig für das, was ich tue? Ich glaube nicht", wetterte der 55-Jährige in seiner Instagram-Story. Der Schwiegervater von Lucas Cordalis (55) halte es nicht für notwendig, die Meinung der Leute zu verändern. "Ihr glaubt es doch sowieso nicht. Ihr glaubt das, was in der Presse steht", stänkerte er weiter.

Zudem rief er die User dazu auf, ihm keine Hasskommentare mehr zu schreiben. "Ihr sagt immer, ich soll mich schämen. Vielleicht solltet ihr euch mal schämen. Solltet ihr euch Gedanken darüber machen, was euch dazu bewegt, euch solche Urteile über Menschen zu bilden, die ihr überhaupt nicht kennt", konterte Peter.

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

