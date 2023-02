Autsch! Travis Barker bricht sich vor Welttournee den Finger

So hat sich Travis Barker (47) den Start der Blink-182-Welttournee sicherlich nicht vorgestellt! Im Oktober des vergangenen Jahres verkündeten die Musiker stolz, dass sie zum ersten Mal nach fast zehn Jahren auf Tour gehen – in Lateinamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland werden sie ihre erfolgreichsten Songs auf den Bühnen performen. Steht jetzt der Start der einjährigen Welttournee auf der Kippe? Travis hat sich nämlich den Finger verletzt!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Schlagzeuger der Band Aufnahmen von seinem verletzten Finger: Während eine Aufnahme den stark geschwollenen Finger zeigt, sieht man in einer weiteren Story sieht, wie Travis von einem Arzt versorgt wird. "Fuck!", reagierte der Musiker auf seine Verletzung. Ob jetzt der Start der Tournee gefährdet ist?

Travis' Frau Kourtney Kardashian (43) wird sich jetzt sicherlich um den 47-Jährigen kümmern, damit er wieder fit für die Tour ist! Bereits kurz nach der Bekanntgabe der Tour bewies der Realitystar im Netz, wie stolz er auf Travis und seine Band ist: In einem Blink-182-Hoodie posierte Kourtney für die Kamera. "Rockstar-Welttournee-Frau. Bereit für den Moshpit in einer Stadt in deiner Nähe", schrieb die 43-Jährige zu ihrem Post.

Getty Images Blink182 im Januar 2020

Instagram / travisbarker Travis Barker via Instagram

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

