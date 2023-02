Im Pünktchenkleid: Prinzessin Eugenie kaschiert Babybauch

Prinzessin Eugenie (32) hält ihren wachsenden Babybauch versteckt! Vor wenigen Wochen machte die Enkelin der Queen (✝96) mit einem süßen Foto publik, dass sie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (36) ihr zweites Kind erwarten: Darauf küsst ihr Erstgeborener August liebevoll ihren Babybauch. Seit der Verkündung hat man die Prinzessin nur selten in der Öffentlichkeit gesehen. Jetzt nahm sie einen Termin wahr – dabei kaschierte Eugenie ihren Babybauch geschickt!

Die Tochter von Prinz Andrew (62) besuchte ein Kunstzentrum in Mexiko. Auf den Bildern von dem Besuch lächelt sie in einem schwarz-weißen Pünktchenkleid in die Kamera. Dazu kombinierte Eugenie eine Strohtasche und dezenten Schmuck. Das auffällige Muster des Kleids schaffte es perfekt, die Babykugel zu verstecken – lediglich eine kleine Rundung ließ sich erahnen.

Zuletzt war Eugenie auf dem Weg zu einem Abendessen in London gesehen worden. Damals hatte sie einen offenen Mantel getragen, der den Blick auf ihren Bauch eigentlich perfekt freigelegte. Aber auch bei diesem Dinner hatte die Nummer 11 der britischen Thronfolge ein kaschierendes Kleid mit wildem Blumenmuster getragen.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2022

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und ihr Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Getty Images Prinzessin Eugenie und ihr Gatte Jack Brooksbank im Dezember 2022

