Kein wilder Ritt? Ex-Affäre über den Sex mit Prinz Harry!

Hat Prinz Harry (38) da eventuell ein wenig übertrieben? In seinen Memoiren "Reserve" enthüllt der Royal so einiges. Neben Sticheleien gegen seinen Bruder Prinz William (40) verrät er darin auch schlüpfrige Details über seine ersten sexuellen Erfahrungen. Inzwischen ist angeblich auch klar, mit wem Harry sein erstes Mal hatte – Sasha Wapole. Harry beschrieb sich bei seinem ersten Mal als Hengst, seine Ex-Affäre hat das aber anders in Erinnerung!

Im Interview mit Daily Mail erinnerte sich Sasha an das Techtelmechtel mit dem damals 16-jährigen Prinzen zurück – besonders gut war es wohl nicht. "Es ist geradezu lächerlich, dass Harry sich als Hengst darstellt. Er ist doch eher ein lahmes Pony", wetterte die Baggerfahrerin. Sie könne überhaupt nicht verstehen, dass Herzogin Meghan (41) und andere Frauen so auf ihn abfahren würden. "So ein toller Typ ist er nicht", stellte Sasha klar.

Dass Harry in seinem Buch die pikanten Einzelheiten seiner Sex-Story so detailliert ausführt, könne Sasha nicht nachvollziehen. "Ich verstehe nicht, warum er so ins Detail gegangen ist. Er hat meinen Namen nicht genannt, aber er hat beschrieben, wie es passiert ist. Auf einem Feld hinter einem Pub", erklärte sie. Mit dieser Enthüllung hätte König Charles' (74) Sohn seinem Ruf geschadet.

Getty Images Prinz Harry im März 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry im Juni 2022

