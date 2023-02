Mrs. Bella will gerade weder heiraten noch Kinder kriegen!

Mrs. Bella (30) hat ihre ganz eigenen Zukunftspläne. Im November des vergangenen Jahres hatte die YouTuberin die Beziehung, aber gleichzeitig auch die Trennung von ihrem Partner öffentlich gemacht. Seitdem ist sie Single – und möchte das scheinbar auch bleiben: Bella ist auch ohne Freund glücklich. Mit dem Gedanken, zu heiraten und Kinder zu kriegen, kann sie sich momentan überhaupt nicht anfreunden.

In ihrer Instagram-Story verriet die 30-Jährige, dass sie aktuell ein Haus bauen lasse, allerdings nicht, um dort selbst einzuziehen: "Das ist ganz toll, wenn man den Luxus hat, das zu haben, aber für mich ist es eher eine Belastung." Sie wolle die Immobilie einfach vermieten. Zudem betonte sie, dass sie nicht so ein geregeltes Leben wie manch anderer habe: "Ich habe nicht dieses Heiraten, Kinder, Beziehung, Blabla – das ist es irgendwie nicht für mich." Es könne aber auch sein, dass sie in zehn Jahren anders denke.

Mit dieser Ansicht ist Bella nicht die Einzige. Für ihre Story erhielt die Influencerin unter anderem Zuspruch von Gerda Lewis (30). "Sie ist meine Seelenverwandte", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin. Das hätten sie schon während einer gemeinsamen Reise nach Südtirol gemerkt.

Mrs. Bella, YouTuberin

Mrs. Bella, Influencerin

Gerda Lewis, Reality-TV-Star

