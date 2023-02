Nach Knöchelbruch: Conor McGregor steigt wieder in MMA-Käfig

Conor McGregor (34) kämpft wieder! Der gebürtige Ire war 2013 von der Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC in die USA geholt worden. Seitdem bestritt er schon so einige Kämpfe, aus denen er als klarer Gewinner hervorging. Doch seit mittlerweile zwei Jahren legt der Sportler eine unfreiwillige Pause ein, denn er brach sich in einem Kampf den Knöchel. Doch nun kommt der MMA-Star zurück!

Das verkündete der UFC-Chef Dana White (53) in einer Sondermeldung. Der 34-Jährige werde gegen seinen Kollegen Michael Chandler in der UFC-Serie "The Ultimate Fighter" antreten. Die Dreharbeiten für die Sendung beginnen im Mai, bevor sie zu einem noch nicht bekannt gegebenen Termin miteinander kämpfen werden.

Zuletzt hatte Conor generell wenig Glück gehabt. Vor wenigen Tagen hatte er seinen Fans auf Instagram von einem heftigen Radunfall berichtet. "Gerade ist mir ein Auto von hinten draufgeknallt. Eine Sonnenfalle – der Fahrer konnte mich nicht sehen. Mit voller Geschwindigkeit direkt durch mich hindurch", hatte der Sportstar über den Vorfall berichtet und festgestellt: "Danke an das Ringen und Judo. Das Bewusstsein, richtig zu landen, hat mir das Leben gerettet."

Getty Images Conor McGregor bei einem UFC-Fight in Abu Dhabi im Januar 2021

Getty Images Conor McGregor im Juli 2021

Getty Images Conor McGregor, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer

