Oralsex-Storys enthüllt: Zac Efron steht zu seiner Vorliebe

Intime Details über Zac Efron (35) machen die Runde! Der Schauspieler ist trotz seiner Berühmtheit stets bemüht, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dennoch machte der High School Musical-Star zuletzt Schlagzeilen mit seinem Privatleben: Die Freundin einer mutmaßlichen Affäre enthüllte in einem Podcast Zacs Vorlieben. Demnach stehe der US-Amerikaner drauf, Frauen oral zu beglücken – zum Missfallen seiner Gespielin. Wie reagiert Zac selbst auf diese pikante Plauderei?

In ihrer Radiosendung " The Kyle and Jackie O Show" sprachen Kyle Sandilands (51) und Jackie O (48) über die Enthüllungen. Der Moderator zeigte sich dabei sehr solidarisch mit Zac und erklärte: "Ein echter Mann kümmert sich um seine Frau." Das erfreute wohl auch den Schauspieler – denn wie die beiden in einer späteren Sendung verrieten, meldete sich der Hottie bei Kyle: "Danke für deine Unterstützung, Bro!"

Um wen es sich bei Zacs unzufriedener Bettpartnerin handelt, ist nicht bekannt. Jedoch waren dem Schauspieler in den vergangenen Jahren zahlreiche Affären und Beziehungen nachgesagt worden – unter anderem mit Selling Sunset-Bekanntheit Amanza Smith, Vanessa Valladares und Halston Sage (29). Offiziell hatte er selbst jedoch keine der Liaisons bestätigt.

