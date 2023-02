Anderer Bereich: Klaudia Giez will nicht mehr auf Laufsteg

Klaudia Giez (26) hatte vor ein paar Jahren den Grundstein für ihre Karriere in der Öffentlichkeit gelegt! Die gebürtige Polin hatte 2018 im Rahmen von Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel um den Sieg gekämpft – letztendlich hatte sich damals aber Toni Dreher-Adenuga (23) den Titel geholt. Seither arbeitet die Brünette unter anderem als Influencerin und Moderatorin oder nimmt an weiteren TV-Shows teil. Klaudia möchte heutzutage sogar gar nicht mehr als Laufstegmodel unterwegs sein!

Am Rande der Fashion Week in Berlin betonte Klaudia Ende Januar im Promiflash-Interview, dass sie in Zukunft nicht mehr als Model auf dem Laufsteg arbeiten wolle. "Ich bin ja eher in dem Moderationsbereich tätig – also lieber Kindersendungen auf KiKa oder als Reporterin", erklärte die Influencerin. Seit ihrer Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" sei sie auch gar nicht mehr auf dem Catwalk gelaufen.

Doch im Rahmen der Berliner Modewoche wagte sie sich dann doch einmal ins Rampenlicht – sie stolzierte für den Designer Marcel Ostertag über den Laufsteg. "Das ist jetzt kein Comeback!", stellte die quirlige Moderatorin allerdings klar und fügte hinzu: "Nicht, dass sich die Leute zu schnell freuen, aber für Marcel würde ich es immer wieder machen." Die Show habe ihr letztendlich auch "wirklich Spaß" gemacht.

Getty Images Klaudia Giez, Model

Instagram / klaudiagiez Model Klaudia Giez

Getty Images Model Klaudia Giez auf dem Leipziger Opernball im Oktober 2021

