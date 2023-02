Echter Klunker! So teuer war Vanessa Hudgens' Verlobungsring

Vanessa Hudgens (34) trägt ein ordentliches Vermögen an ihrem Finger! Schon in der vergangenen Woche hatte ein Insider behauptet, dass die High School Musical-Bekanntheit und ihr Partner Cole Tucker (26) sich verlobt haben. Einige Tage später bestätigte das Paar die News tatsächlich. Auf Bildern aus ihrem gemeinsamen Paris-Urlaub präsentierte die Schauspielerin ihren Verlobungsring. Ein Experte sah sich Vanessas Klunker nun genauer an – und verriet, was das gute Stück wert ist!

Im Gespräch mit Hello! analysierte der Juwelier Mike Fried das besondere Schmuckstück. Rund sieben Karat hat der Verlobungsring seiner Schätzung nach und soll etwa 234.000 Euro wert sein. "Vanessas riesiger Diamant ist in ein dünnes Gelbgoldband gefasst, das die Größe des Steins noch besser zur Geltung bringt", erklärte er und schwärmte: "Ihr Ring ist der Inbegriff des Klassischen." Mit dem ovalen Diamanten habe sich Cole an einen aktuellen Trend gehalten.

Der Verlobungsring erinnerte den Schmuck-Experten außerdem an einen anderen Promi-Klunker – und zwar an den von Kourtney Kardashian (43). Ihr inzwischen angetrauter Ehemann Travis Barker (47) blätterte dafür knapp eine Million Euro hin. Bei einem Missgeschick ging das wertvolle Schmuckstück allerdings zu Bruch.

