Meghan Trainors Sohn Riley feiert seinen zweiten Geburtstag!

Da hat jemand Grund zur Freude! Sängerin Meghan Trainor (29) und ihr Ehemann Daryl Sabara (30) erwarten ihr mittlerweile zweites Kind. Die Sängerin befindet sich schon in der 18. Schwangerschaftswoche, das präsentiert sie auch stolz in den sozialen Medien. Doch heute ist Meghans Fokus erst einmal wieder auf ihren kleinen erstgeborenen Sohn Riley gerichtet, denn für diesen steht Großes an: Riley feiert heute seinen zweiten Geburtstag!

Auf Instagram teilt seine Mutter süße Schnappschüsse der jungen Familie und schreibt dazu: "Zwei Jahre mit dem süßesten, albernsten und glücklichsten kleinen Jungen. Alles Gute, Riley! Du bist unser Ein und Alles! Ich liebe dich so sehr!" Auf den Bildern nicht zu übersehen ist die türkisfarbene Brille des kleinen Rotschopfs. Stolz posiert er mit seiner farblich passenden Geburtstagstorte in Mintgrün und vielen Luftballons in Hellblau und Weiß.

In den Kommentaren des Beitrags richten viele Follower von Meghan ihre Glückwünsche aus. Ein User meint: "Er hat so ein süßes Gesicht", ein weiterer witzelt zudem: "Ich weiß, er ist erst zwei Jahre alt und zu jung, sich schon für eine Karriere zu entscheiden. Aber er sieht definitiv aus wie ein Wissenschaftler."

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Instagram / meghantrainor Riley Sabara, der Sohn von Meghan Trainor

Instagram / meghantrainor Daryl Sabara und Riley Sabara auf einem Event

