Nach Grammy-Fail: Ben Affleck wusste, dass er grimmig wirkt!

Ben Affleck (50) wusste offenbar ganz genau, was ihm blüht! Der Schauspieler begleitete seine Frau Jennifer Lopez zu den Grammy Awards. Dort sah er allerdings alles andere als glücklich aus. Das war nicht das erste Mal, das der Kalifornier bei Events keinen Spaß zu haben schien. Ben war wohl auch klar, dass sich nachher darüber lustig gemacht wird – und trotzdem änderte er nichts an seinem Ausdruck!

Eine TikTok-Userin erzählt in einem Video, dass sie als Platzhalterin bei der Veranstaltung neben Ben gesessen habe. Sie berichtet in dem Clip, dass Jennifer ihrem Mann gezeigt habe, was über ihn im Netz kursierte. Offenbar beeindruckte das den 50-Jährigen nicht: "Er wusste während des Auftritts, dass er ein Meme war. Also, er wusste es und er hat sich entschieden, seinen Gesichtsausdruck nicht zu ändern." Die TikTokerin fügt aber auch hinzu, dass das Paar sehr verliebt und glücklich gewesen sei.

Auch die "On The Floor"-Interpretin hatte sich gegen die Behauptung, dass sie und Ben keinen Spaß gehabt hätten, gewehrt. Sie teilte mehrere Aufnahmen auf denen sie gemeinsam und freudestrahlend zu sehen sind. "Immer die beste Zeit mit meiner Liebe, meinem Mann", ließ sie ihre Community unter dem Beitrag wissen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Italien im September 2021

Thecelebrityfinder / MEGA Ben Affleck im Februar 2023 in Los Angeles

