Premiere: König Charles wird der erste Monarch im Bundestag!

Der Bundestag darf sich über hohen Besuch freuen! Mit König Charles (74) als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs stehen viele Veränderungen bevor: Unter anderem wurde die neue Briefmarke mit dem Porträt des Royals vorgestellt, auf der zuvor die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) zu sehen war. Eine weitere Erneuerung betrifft demnächst Deutschland: Charles wird als erster Monarch eine Rede im Bundestag halten!

Der 74-Jährige wird mit seiner Frau Camilla (75) nach Berlin reisen und der historische Termin soll am 30. März im Parlament stattfinden. Dies berichtete zumindest The Pioneer, was bisher allerdings noch nicht vom Palast bestätigt wurde. SPD-Politikerin Katja Mast ist bereits voller Vorfreude und erzählte begeistert gegenüber dpa: "Ich freue mich, dass das britische Oberhaupt König Charles III. im Bundestag sprechen wird."

Charles soll zuvor Frankreich einen Staatsbesuch abstatten und von Berlin nach Hamburg reisen. Laut Stern ist zudem von einem weiteren Besuch in Ostdeutschland die Rede. Während seines Aufenthalts soll der Royal vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (67) empfangen und begleitet werden.

Getty Images König Charles im Bundestag, 2020

Getty Images Camilla mit König Charles in Manchester

Getty Images König Charles und Frank-Walter Steinmeier im Mai 2019

