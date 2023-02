Royal-Versöhnung: Sarah Ferguson sieht in Camilla Verbündete

Sarah Ferguson (63) nähert sich weiter der royalen Familie an! Die Britin war zehn Jahre mit Prinz Andrew (62) verheiratet gewesen. Seit der Trennung im Jahr 1992 wurde es der Mutter von Beatrice (34) und Eugenie (32) untersagt, die Weihnachtsfeierlichkeiten mit der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen. Dies änderte sich allerdings vergangenes Jahr nach dem Ableben der Königin. Und das liegt offenbar daran, dass Fergie sich besonders gut mit der jetzigen Königsgemahlin Camilla verstehe.

Eine Quelle berichtete DailyMail, dass Camilla die treibende Kraft hinter der Auflockerung des Verhältnisses zu der 63-Jährigen sei: "Camilla mag Sarah. Sie sind beide aus dem Adel." Sarah wisse außerdem genau, dass sie sich mit der Frau von König Charles (74) gut stellen muss, um weitere Privilegien zurückzuerlangen. "Fergie wird klug genug sein, um das Spiel mit Camilla zu spielen und zu erkennen, dass sie die Macht hinter dem König ist. Dass sie nett zu ihr sein und sie unterstützen muss", meinte der Informant.

Diese Veränderungen gegenüber der Ex von Prinz Andrew sind nur möglich, da die Queen (✝96) und ihr Philip (✝99) nicht mehr am Leben sind. Ein Insider aus Sandringham hatte vor dem Weihnachtsfest erklärt: "Als sie sich von Andrew trennte, durfte Sarah die Familie am Weihnachtsabend und am Weihnachtstag nicht besuchen, solange Philip und die Queen noch am Leben waren. 30 Jahre lang hat sie das Weihnachtsessen alleine gegessen. Aber die Dinge werden jetzt anders gemacht."

