Bei Besuch in Moschee: König Charles hat Loch in der Socke!

König Charles (74) leistet sich einen kleinen Fashion-Fauxpas! Als Oberhaupt der britischen Monarchie ist er natürlich immer fein säuberlich gestylt und stets passend zum Anlass gekleidet. Jedoch ist der Sohn der verstorbenen Queen (✝96) auch experimentierfreudig: Zu seiner Krönung will er anscheinend nicht im traditionellen Krönungsoutfit, sondern in seiner Militäruniform erscheinen. Und auch in Sachen Socken nimmt es König Charles wohl nicht so genau...

Bei einem Besuch in einer Londoner Moschee mit seiner Frau Camilla (75) zog er als Zeichen des Respekts seine Schuhe aus – und überraschte mit einem herrlich normalen Anblick: Charles hatte ein kleines Loch in der Socke! Darüber amüsierten sich die Twitter-User köstlich. "König Charles ist wirklich einer von uns! Die meisten von uns haben mindestens ein Paar Socken mit einem Loch" und "Ich liebe es... das beweist, dass er menschlich und genügsam ist!", waren nur einige der begeisterten Kommentare.

Abgesehen vom Sockenloch war der Besuch bei der bangladeschischen Community ein voller Erfolg: Wie Hello berichtet, wurde das Königspaar vor Ort von vielen Menschen bejubelt. Ein Vertreter der Gemeinde bezeichnete ihn dankbar als "integrativen und unterstützenden" Monarchen.

Getty Images König Charles' Socken im Febraur 2023

Getty Images König Charles und seine Frau Camilla bei der bangladesischen Community in London, Februar 2023

