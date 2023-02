Geheime Affäre: Jessica Simpsons Mann Eric wusste Bescheid!

Jessica Simpson (42) und Eric Johnson (43) haben offenbar keine Geheimnisse! Im November 2010 verlobten sich die US-amerikanische Sängerin und ihr Liebster nach nur wenigen Monaten Beziehung. Bis heute sind die Eltern von drei gemeinsamen Kindern total verliebt – und teilen offenbar alles miteinander. Erst kürzlich offenbarte die Blondine in ihrem neuen Buch, dass sie 2001 eine kurze Affäre mit einem Hollywood-Star hatte. Für Eric war das jedoch keine Überraschung – immerhin wusste er schon von Jessicas pikanter Story!

Wie eine Quelle nun gegenüber US Weekly bestätigt, war Jessicas Mann nicht besonders schockiert über die Enthüllungen der 42-Jährigen. Denn anders als die Öffentlichkeit war das Abenteuer seiner Frau keine Überraschung für Eric. "Jessica hatte immer noch ein paar Geheimnisse und wollte sie loswerden", erklärt der Insider über die Bekanntmachung ihrer geheimen Liebelei und stellt klar, dass Eric jedoch "schon vorher von Jessicas Affäre wusste".

An den einstigen NFL-Spieler kommt für Jessica offenbar jedoch keiner ran. "Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass es Schicksal ist. [...] Damals, jetzt und für den Rest unseres Lebens bin ich voll und ganz dein und du mein", schwärmte sie nämlich via Instagram in einer emotionalen Liebeserklärung über ihren Mister Right.

Getty Images Jessica Simpson, 2022

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson und Jessica Simpson im Dezember 2022

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson und Jessica Simpson

