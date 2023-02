Komplett zerzaust: Matthew Perry sieht total verändert aus!

Matthew Perry (53) scheint aktuell ganz schön im Stress zu sein. In den vergangenen Jahren sorgte der Friends-Star immer wieder mit seinem veränderten Erscheinungsbild für Schlagzeilen: Offenkundig sieht man ihm sein Seelenleben nämlich auch im Gesicht an. So wurde er im vergangenen Jahr beispielsweise mehrfach mit deutlichem Bartansatz und wilder Mähne abgelichtet. Auf neuen Aufnahmen trägt Matthew dieses Aussehen ebenfalls zur Schau.

Am vergangenen Mittwoch entdeckten einige Paparazzi den 53-Jährigen, als er zu seinem Haus in den Hidden Hills zurückkehrte und lichteten ihn kurzerhand ab. Offenbar konzentriert sich der Schauspieler im Moment auf die Renovierungsarbeiten in seinen eigenen vier Wänden und schert sich deshalb nicht sonderlich um sein Auftreten. Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, sieht er müde, grimmig und geschafft aus. Matthews Haare sind zudem ganz schön zerzaust und um seine Mundpartie hat er weiß-graue Bartstoppeln. Auf den Bildern trägt der US-Amerikaner ein schlichtes, dunkelgraues Sweatshirt.

In den vergangenen Monaten hatte sich Matthew immer weiter zurückgezogen und war nur selten in der Öffentlichkeit gesehen worden. Zuvor war der "17 Again"-Darsteller allerdings noch durch die Veröffentlichung seiner Autobiografie – in der er unter anderem über seine jahrelangen Suchtprobleme spricht – viel unterwegs gewesen.

Getty Images Matthew Perry im März 2017

BFA Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, 2015

