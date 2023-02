Molly-Mae Hague machte sich während Entbindung in die Hose

Molly-Mae Hague (23) will ihre Fans offenbar an allen Details ihrer Geburt teilhaben lassen. Vor wenigen Wochen wurde die ehemalige Love Island UK-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Liebsten Tommy Fury durfte sie sich über eine kleine Tochter freuen. Im Netz sprach die Influencerin nun ganz ungeniert über die ersten Tage mit ihrem Nachwuchs sowie über ihre Geburtserfahrungen. Molly verriet, dass sie sich während der Geburt in die Hose gemacht habe.

In einem Video – das sie auf ihrem YouTube-Account veröffentlichte – erzählte die 23-Jährige, dass sie sich vor der Entbindung sehr viele Gedanken zum Thema Kot gemacht habe. "Das ist eine Sache, wegen der ich ziemlich nervös war, als ich gepresst habe, weil ich wusste, dass ich kacken würde, wenn ich so presse, damit das Baby rauskommt", schilderte die Britin. Die Ärzte hätten ihr zwar versichert, dass sie sich keine Gedanken darüber machen bräuchte, weil "90 Prozent der Frauen kacken bei der Geburt" – eine Erleichterung war das für Molly aber nicht.

Sie fuhr fort, dass das Gefühl, ihre Tochter zu gebären, tatsächlich sehr dem sehr ähnlich gewesen sei, das große Geschäft zu verrichten. "Und übrigens: Habe ich während der Geburt gekackt? Ja, das habe ich, glaube ich", gestand sie. Molly sei sich sogar sicher, dass sie ihre Ausscheidungen riechen konnte.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Januar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

