Starke Schmerzen: Molly-Mae Hague berichtet von der Geburt

Molly-Mae Hague (23) gibt ganz intime Einblicke! Die britische Love Island-Bekanntheit durfte vor wenigen Wochen gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Den Namen der Kleinen hat sie auch schon verraten: Sie heißt Bambi. Mit näheren Infos zur Geburt hielt sie sich bislang aber noch zurück. Jetzt berichtet Molly-Mae endlich ausführlich über die Entbindung!

Auf YouTube plaudert die Influencerin total offen über die Geburt von Bambi. "Ich hatte Schmerzen und es war sehr, sehr schwer. Es fühlte sich an wie fünf Stunden lang unerträgliche Regelschmerzen. Es war intensiv, von meinem Kopf bis zu meinen Zehen konnte ich den Schmerz spüren – er hat meinen Körper überwältigt", erzählt Molly-Mae. Deswegen bat sie die Ärzte, dass sie ihre eine PDA legen, was ziemlich geholfen hat: "Ich habe das Pressen geliebt. Ich habe es wegen meiner PDA geliebt. Durch die PDA konnte ich die Wehen genießen – ich würde es sofort wieder tun."

Nun gewöhnt sich Molly-Mae erst einmal an ihre kleine Tochter. "Ich habe jetzt seit zwei Wochen nicht mehr geschlafen und lerne gerade, wie ich damit umgehen kann", gibt die Britin zu. Dennoch geht sie total in ihrer Mama-Rolle auf: "Das ist Verrückteste, was mir je passiert ist, aber auch das Beste, was mir je passiert ist."

Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter

Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter im Januar 2023

Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi im Februar 2023

