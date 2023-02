Nach Aus mit Patrick: Wie geht es Antonia Hemmer als Single?

Antonia Hemmer (22) hat in Sachen Liebe turbulente Monate hinter sich! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und der Landwirt Patrick Romer (27) hatten im November 2022 ihre Trennung publik gemacht: Ihre Beziehung war nur kurze Zeit nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars in die Brüche gegangen. Aber wie geht es Antonia denn eigentlich im Moment als Single? Jetzt gewährte die Influencerin einen Einblick in ihr Leben als Alleinstehende...

"Ich genieße mein Single-Leben wirklich aktuell sehr. Mir fehlt nichts", betonte Antonia jetzt in ihrer Instagram-Story. Ihr tue es gerade sehr gut, die vergangenen Jahre zu reflektieren. Dadurch habe sie sich in der jüngsten Vergangenheit auch "extrem entwickelt". "Mir geht es wirklich supergut und ich genieße die Zeit", hob sie hervor.

Zwar suche Antonia im Moment nicht aktiv nach einem neuen Partner – trotzdem würde sie sich freuen, wenn sich in Sachen Liebe wieder etwas ergibt. "Aber ich suche jetzt nicht krampfhaft nach einer Beziehung. Ich kann auch sehr gut Zeit mit mir selbst verbringen", erklärte sie.

Instagram / patrick_romer_ Patrick und Antonia, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

