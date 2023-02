Ohne BH: Rita Ora tüftelt leicht bekleidet an neuer Musik!

Rita Ora (32) benötigt viel Freiraum beim Arbeiten. Die Sängerin legte bei den diesjährigen Grammy Awards am vergangenen Wochenende einen atemberaubenden Auftritt hin: Die Frau von Taika Waititi (47) trug ein freizügiges Outfit, sie schmiss sich in ein bodenlanges durchsichtiges Kleid, das mit Federn verziert war. Doch die "Your Song"-Interpretin begeistert nicht nur auf Red Carpets mit ihren Looks: Gewagt und ohne BH tüftelt Rita an neuen Songs!

Via Instagram begeisterte die 32-Jährige mit einigen Schnappschüssen aus dem Studio, auf denen sie leicht bekleidet zu sehen ist. Ihre Arbeit hat für die Musikerin höchste Priorität, allerdings darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. "Gesangslehrer: Rita, kannst du diesen Take beenden? Wir müssen ein Album fertigstellen - Ich: Ja, nur zwei Sekunden, ich muss das für meine Fans einfangen!", schrieb die Beauty zu den Aufnahmen.

Auch bei ihren Performances setzt Rita auf ein auffälliges Styling, wie in einem Instagram-Beitrag deutlich zu erkennen ist. Bei einem Auftritt in einem Nachtklub trat sie in einem bodenlangen, rötlichen Latex-Kleid auf und gab dort ihre neue Single "You Only Love Me" zum Besten.

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora, Februar 2023

Getty Images Rita Ora, Sängerin

