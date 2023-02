Gewagt: Rita Ora zeigt sich mal wieder fast komplett nackt

Hat sie bald gar nichts mehr an? Sängerin Rita Ora (32) hat schon mit einigen großen Stars wie beispielsweise Jay-Z (53) zusammengearbeitet und dadurch krasse Erfolge gefeiert. Inzwischen wurden ihre Songs auf Spotify millionenfach abgespielt, weswegen sie auf der diesjährigen Grammy-Verleihung und der Pre-Grammy-Party natürlich nicht fehlen durfte. Sie war zwar in keiner Kategorie nominiert, legte am Freitag vor der Verleihung dennoch einen grandiosen Auftritt hin.

Auf Bildern, die dem amerikanischen Magazin People vorliegen, zeigt sich die "Your Song"-Interpretin fast komplett nackt. Sie trägt lediglich ein bodenlanges durchsichtiges Kleid, das mit schwarzen Federn verziert ist. Allein durch diese Federn werden ihre Brüste bedeckt. Ihre andere intimste Stelle wird durch einen schwarzen Slip verdeckt. Das Outfit rundete sie mit schwarzen Louboutin-High-Heels und dezentem silbernen Schmuck ab. Leicht provokant hielt sie dann ihren fast nackten Hintern in die Kamera.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Rita mit so extravaganten Outfits auf Events auffällt. Bereits bei den MTV European Music Awards trug sie ein schwarzes durchsichtiges Kleid, in welchem ihre Nippel zu erahnen gewesen waren. Auch zu einer Geburtstagsfeier war sie mit einem löcherigen Kleid erschienen, das kaum Raum für Fantasie ließ.

Anzeige

Getty Images Rita Ora in L.A. 2023

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards 2022

Anzeige

MEGA Rita Ora im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de