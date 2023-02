Peter Klein ist in Yvonne verliebt: Fans ahnten es bereits!

Das Affären-Drama rund um Iris Klein (55), ihren Mann Peter Klein und Yvonne Woelke (41) nimmt einfach kein Ende! Nach wochenlangen Spekulationen und Anschuldigen hatte der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) heute bestätigt, dass er sich in Australien in Djamila Rowes (55) Dschungelcamp-Begleitung verliebt hat. Die Schauspielerin hatte hingegen klargestellt, dass sie nichts für den verheirateten Realitystar empfindet. Für die Promiflash-Leser sind Peters Gefühle für Yvonne aber nicht wirklich überraschend – die Fans ahnten die Romanze nämlich bereits!

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 11. Februar, 20:30 Uhr] gaben insgesamt 5.134 Leser ihre Einschätzung zu Peters Gefühlen für Yvonne ab. 3.744 Teilnehmer ahnten schon die ganze Zeit, dass der ehemalige Sommerhaus-Kandidat für die Schauspielerin schwärmt – das entspricht sage und schreibe 72,9 Prozent des Gesamtergebnisses. 1.390 Fans – also 27,1 Prozent aller Votes – können sich hingegen nicht vorstellen, dass da Gefühle im Spiel sind.

Und auch in der Kommentarspalte eines aktuellen Promiflash-Beitrags auf Instagram zeigten sich die User nicht allzu überrascht. "Das war mir nach den Bildern am Flughafen so klar..." oder auch "Man hat die ganze Zeit gemerkt und anhand der Bilder und Videos gesehen, dass da Gefühle sind", schrieben beispielsweise zwei Nutzer.

Instagram / peterklein_official Peter Klein, ehemaliger Sommerhaus-Kandidat

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

