Rihanna schöpft neue Inspiration aus ihrer Mutter-Rolle!

Für Rihanna (34) könnte es gerade wohl nicht besser laufen! In wenigen Tagen setzt die Sängerin ihrer Musik-Karriere die Krone auf – mit einer Halbzeit-Performance beim Super Bowl. Auch privat schwebt die neunfache Grammy-Gewinnerin auf Wolke sieben. Im Mai 2020 hatte sie gemeinsam mit dem Rapper ASAP Rocky (34) ihr erstes Kind bekommen. Rihanna hat nun eine neue Inspirationsquelle – und zwar ihren Sohn!

Im Gespräch mit Elle sprach die 32-Jährige über ihre Kosmetik-Marke "Fenty Beauty." Ihr Nachwuchs habe ihr dabei geholfen, noch kreativer in ihrem Business zu werden. "Mutter zu werden, hat die Inspiration in meinem Leben verstärkt", gab die "Umbrella"-Interpretin preis. Trotzdem sei es am Anfang schwierig gewesen, den Mama-Alltag mit der glamourösen Musikwelt unter einen Hut zu bekommen.

Kurz vor ihrer Football-Halbzeitshow hatte sie bereits darüber geplaudert, wie sie ihr Baby und die Arbeit meistere. "Die Balance ist fast unmöglich, denn egal wie man es betrachtet, die Arbeit ist immer etwas, das einem die Zeit mit seinem Kind raubt. Das ist jetzt die Währung, das ist es, worauf es ankommt", hatte sie in einem Apple Music-Interview betont.

Getty Images Rihanna, Februar 2023

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

Getty Images Rihanna mit A$AP Rocky bei der Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever"

