Tänzchen: DSDS-Kandidat Ozan flirtet mit Katja Krasavice!

Ozan Nadir Cinar will bei DSDS neben dem begehrten Recall-Zettel noch etwas ganz anderes erreichen... Das Herz des Düsseldorfers schlägt nämlich nicht nur für Rap-Musik, sondern auch für die Jurorin Katja Krasavice (26). Schon vor seinem Auftritt vor der Jury rund um Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30) und Co. schwärmte der 18-Jährige in den höchsten Tönen von der "Doggy"-Interpretin. Beim DSDS-Casting flirtete Ozan dann auf ganzer Linie mit Katja – und forderte sie sogar zu einem Tanz auf!

Beim Casting hatte Ozan nur Augen für seine Traumfrau Katja. Bevor er sein musikalisches Talent präsentierte, wollte er der Rapperin unbedingt näher kommen. "Ich wollte jetzt erst mal mit Katja tanzen", wünschte er sich. Daraufhin schwangen die beiden tatsächlich zu einem orientalischen Song die Hüften. Doch die Sängerin drohte dem Kandidaten: "Wenn du mich anfasst, gibt es einen Schlag." Mit seiner Performance des Songs "110" von Capital Bra (28) und Lea (30) konnte er die Jury dann aber nicht überzeugen – Ozan bekam keinen Recall-Zettel und ist raus.

Aber was genau gefällt Ozan denn eigentlich an Katja so gut? "Baba-Körper und Baba-Style", schwärmte der 18-Jährige und betonte zudem: "Ich will auf jeden Fall Katjas Herz gewinnen, das ist meine absolute Traumfrau, die würde ich direkt heiraten!"

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice, DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Ozan Nadir Cinar bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Katja Krasavice

