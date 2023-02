Ramon Rosellys Großcousin Taro ist beim DSDS-Casting dabei!

Bei DSDS versuchen wieder zahlreiche junge Talente, den Grundstein für eine steile Karriere im Musikbusiness zu legen! In der 20. Staffel der beliebten TV-Show bewerten die Juroren Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony im Rahmen der großen Castings unzählige Bewerber, die um den Einzug in den Recall kämpfen. Jetzt stellte sich auch Taro Sperlich der Jury vor – und dessen Familie ist tief in der DSDS-Geschichte verankert!

In der heutigen DSDS-Folge präsentierte der 22-jährige Gardelegener sein musikalisches Talent – und das liegt offenbar in der Familie: Taros Schwester Cecil hatte es 2021 nämlich im Rahmen des Formats beispielsweise bis in den Recall geschafft. Doch damit nicht genug! Sein Großcousin Ramon Roselly (29) hatte DSDS 2020 sogar gewonnen.

Und auch Taro bekommt jetzt die Chance auf einen erfolgreichen Werdegang bei DSDS! Der Zirkusartist konnte die Jury mit seinen vorbereiteten Songs "So darfst du nicht gehen" von Ramon Roselly und "All of Me" von John Legend (44) überzeugen. Er bekam insgesamt viermal ein Ja von der Jury und ist somit im Recall.

Instagram / ramonroselly_official Ramon Roselly, DSDS-Sieger 2020

RTL / Stefan Gregorowius Taro Sperlich, DSDS-Kandidat 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

