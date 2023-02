Talent liegt in der Familie: Leonys Bruder ist Fußball-Profi

Wer hätte das gedacht? Leony stürmt mit Songs wie "Remedy" oder "Faded Love" regelmäßig die Charts und sitzt zudem in der diesjährigen Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Wer aber dachte, die Blondine sei die einzige Person in ihrer Familie, die in der Öffentlichkeit steht, liegt falsch. Denn auch ihr Bruder Korbinian Burger (27) ist eine kleine Bekanntheit: Leonys Bruder ist nämlich ein professioneller Fußballspieler!

Der 27-Jährige spielt derzeit beim Bundesliga-Drittligisten Erzgebirge Aue, nachdem er in der Jugend des Vereins 1860 München ausgebildet wurde. Der Innenverteidiger habe auch wertvolle Tipps für seine kleine Schwester und lege ihr nahe, sie solle zu ihrem eigenen Wohl keinen Fußballer daten. Er witzelte, wie RTL berichtet, in Bezug darauf: "Das sind alles Schweine". Leony muss jedoch gestehen: "Mein Ex-Freund war auch Fußballer – das ist aber schon fünf Jahre her."

An eine Beziehung könne Leony jetzt sowieso nicht denken, schließlich sei sie jobtechnisch sehr ausgelastet. Ihre Rolle in der DSDS-Jury nehme die "Faded Love"-Interpretin sehr ernst und meinte hierzu vor Kurzem: "Für mich war es immer wichtig, ehrlich zu sein. Das bedeutet, den Kandidaten auch mal zu sagen, wenn der Auftritt nicht gut war – aber einfühlsam."

Anzeige

Getty Images Korbinian Burger im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Korbinian Burger, Fußballer

Anzeige

Getty Images Leony, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de