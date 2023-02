Anna-Maria Ferchichi baff: Drillinge machen erste Schritte

Anna-Maria Ferchichis (41) Mutterherz platzt vor Stolz! Die Influencerin und ihr Ehemann Bushido (44) wurden im Winter 2021 erneut Eltern: Die Drillinge Amaya (1), Naima (1) und Leonora (1) kamen im November zur Welt. Erstere bereitete ihren Eltern während der Schwangerschaft aber große Sorgen: Amaya war so schwach, dass die Ärzte damals sogar zur Abtreibung rieten. Nun ist es ausgerechnet sie, die vor den anderen ihre ersten Schritte macht!

In ihrer Instagram-Story meldete Anna-Maria sich voller Stolz bei ihrer Community: "Amaya ist eben einfach aufgestanden und losgelaufen! Ich kann es nicht glauben, es rührt mich so sehr. Ausgerechnet sie...", staunte die Brünette und fügte hinzu: "Sie zeigt uns so häufig, wie stark und ehrgeizig sie ist. Als ob sie uns sagen möchte: 'Schaut her, ich bin okay.'"

Als die Ärzte Anna-Maria und Bushido zu einer Abtreibung geraten hatten, wollte das Paar einfach nicht aufgeben: "Es gab nicht einen Moment, an dem ich loslassen wollte oder konnte. Ich konnte nicht mit reinem Gewissen sagen, lass uns jetzt darauf einrichten, dass sie nicht überleben wird", erzählte der Rapper im Januar in seiner Doku "Bushido & Anna-Maria – alles auf Familie".

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillinge im Dezember 2021

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de