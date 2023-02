Bald Zweifach-Mama: Will Samira Cilingir noch mehr Kinder?

Samira Cilingirs Familie wächst in diesem Jahr um ein weiteres Mitglied! Die einstige Love Island-Kandidatin und ihr Mann Yasin Cilingir (32) erwarten im Moment nämlich zum zweiten Mal Nachwuchs. Nach ihrem Sohnemann Malik darf sich das Paar jetzt auf eine kleine Tochter freuen. Aber wollen Samira und Yasin nach Baby Nummer zwei eigentlich noch weiteren Nachwuchs? Jetzt sprach die Schwangere über ihre Familienplanung...

In ihrer Instagram-Story betonte Samira jetzt, dass es immer ihr Traum gewesen sei, zwei Kinder zu haben – und zwar einen Jungen und ein Mädchen. Dieser Wunsch geht jetzt schon bald für die Influencerin in Erfüllung. "Aber drei wäre auch was Schönes", erklärte die baldige Zweifach-Mama und fügte hinzu: "Wir wollen jetzt erst mal, dass die Kleine gesund zur Welt kommt."

Allerdings war die Schwangerschaft für die Zweifach-Eltern in spe alles andere als leicht. Samira hatte nämlich an starken Blutungen gelitten. Ärzte hatten daraufhin ein Hämatom an der Plazenta festgestellt, dass im schlimmsten Fall zu einer Fehlgeburt hätte führen können. Deshalb hinterfragte Samira auch ihre zukünftige Familienplanung: "Nach dieser Schwangerschaft haben wir eigentlich gesagt: 'Ok, keine Kinder mehr danach.'"

