"Emotionales Chaos": Stacey Solomon teilt Video von Tochter

Stacey Solomon (33) ist ganz vernarrt in ihre kleine Tochter! Ende vergangenen Jahres machten freudige News die Runde: Die Sängerin und ihr Mann Joe Swash erwarten erneut Nachwuchs. Für die Britin ist es bereits das fünfte Kind. Nachdem es einige Tage verdächtig still um die Beauty geworden war, bestätigte sie am Samstag, dass ihre kleine Tochter endlich das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt teilte Stacey einen niedlichen Clip von ihrem Neugeborenen!

In einer Story auf ihrem Instagram-Account teilte die frischgebackene Fünffach-Mama ein Video, in dem zu sehen ist, wie ihre Hebamme ihre kleine Tochter in einer Art Hängematte wiegt – ihr Ehemann steht währenddessen strahlend daneben. Zu dem niedlichen Clip schrieb Stacey, dass sie "vergessen hatte, wie schwer das Stillen am Anfang ist", sie aber "aufgeregt" sei, wieder damit anzufangen: "Meine Milch ist heute gekommen, ich bin ein emotionales Chaos. Dieses Video bringt mich zum Weinen."

Auf der Social-Media-Plattform hatte die 33-Jährige die Ankunft ihres fünften Kindes verkündet: "Sie ist da! Willkommen auf der Welt, schönes Mädchen – Danke für die letzten Monate in meinem Bauch, wir können es kaum erwarten, dich für immer und ewig zu lieben!", freute sie sich unter einer süßen Bilderreihe mit ihren Liebsten.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Familie im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, ihr Mann Joe und ihre Tochter im Februar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey SolomonsTochter im Februar 2023

