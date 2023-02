Nicht mehr Joey: Bandelt Maura Higgins mit neuem Mann an?

Maura Higgins hat schon den Nächsten an der Angel. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten Paparazzi die ehemalige Teilnehmerin der britischen Ausgabe von Love Island knutschend mit Joey Essex (32) gesichtet. Insider hatten damals ausgeplaudert, dass sich zwischen der TV-Bekanntheit und dem Dancing on Ice-Star eine Beziehung entwickeln könnte. Doch dem war wohl nicht so. Maura zeigte sich nun im Netz turtelnd mit einem neuen Mann.

In ihrer Instagram-Story teilte die 32-Jährige eine Reihe von Urlaubsschnappschüssen, die sie an der Seite des Immobilienmaklers Yisroel Solomon zeigen. Die TV-Bekanntheit und der 24-Jährige wirken auf den Bildern ziemlich vertraut. So legt Yisroel auf einer der Aufnahmen liebevoll den Arm um Maura. Auf einem anderen Foto gibt er ihr zärtlich einen Kuss auf die Wange, während sie miteinander kuscheln.

Ist es etwa etwas Ernstes zwischen den beiden? Ob es sich bei der Turtelei mit dem Makler nur um einen Urlaubsflirt handelt, ist noch unklar. Weder Maura noch Yisroel haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert. Eines ist dennoch klar: Die einstige Datingshow-Kandidatin scheint den Urlaub mit dem Immobilienmakler zu genießen.

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, TV-Bekanntheit

Getty Images Maura Higgins im November 2019

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Denkt ihr, dass da mehr zwischen Maura und Yisroel läuft? Ja, bestimmt! Nee, das denke ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



