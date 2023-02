Nach Krisengerüchten: Aleks Petrovic und Vanessa turteln

Ist bei Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu alles im Lot? Bei dem polarisierenden Temptation Island V.I.P.-Pärchen schien es zuletzt zu kriseln. Als eine Frau dann auch noch behauptete, der Fitnesscoach habe ihr Geld für Sex angeboten, dachten die Fans, zwischen den Reality-TV-Stars wäre es aus und vorbei. Doch beide haben die Gerüchte vehement geleugnet. Ob es nun eine Krise gab oder nicht: Heute schweben Aleks und Vanessa jedenfalls auf Wolke sieben!

Ihr Liebesglück stellte der Influencer jetzt in seiner Instagram-Story zur Schau. Aleks führte Vanessa während ihres aktuellen Dubai-Aufenhalts zu verschiedenen Dates aus: Erst ging es ins Kino in den neuen Magic Mike-Film und am nächsten Tag waren sie Jetski fahren auf dem Meer. In einem besonders süßen Video turteln die beiden sorglos am Strand herum. Ihrem entspannten Lächeln nach zu urteilen sind die zwei gerade total glücklich miteinander.

Wie geht es eigentlich seiner Ex Christina Dimitriou (31) damit, dass die beiden jetzt zusammen sind, nachdem Aleks sie für Vanessa verlassen hat? Auf Instagram betonte sie Anfang Januar, dass sie über ihn hinweg sei. "Klar werde ich niemals vergessen, was passiert ist und was er gesagt und getan hat, aber diese Erfahrung ist Teil meines Lebens. Es macht mich nur stärker und nicht schwächer", stellte die Influencerin klar.

