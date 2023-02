Nach Verlobung: Vanessa Hudgens und Cole kuscheln auf Party

Vanessa Hudgens (34) und Cole Tucker (26) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein! Die Schauspielerin und der Baseball-Star sind seit rund drei Jahren zusammen. Im vergangenen Jahr waren die beiden im romantischen Paris-Urlaub. Danach wurde gemunkelt, ob der Sportler vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen ist. Vor einigen Tagen bestätigte die High School Musical-Darstellerin die Verlobung mit einem Foto ihres Diamantenringes. Total süß strahlten Vanessa und Cole jetzt auf einer Party um die Wette!

Das frisch verlobte Paar wurde nun das erste Mal seit den Liebes-News auf einem exklusivem Pre-Super Bowl-Event abgelichtet. Auf den Schnappschüssen, die HollywoodLife vorliegen, machen die beiden es sich auf einem Sofa gemütlich und schauen ganz happy in die Kamera. Dabei schmiegt sich die 34-Jährige ganz verliebt an ihren Liebsten an. Einen Blick auf ihren Ring gewährt Vanessa allerdings nicht. Die Hand bleibt unter ihrer Jacke versteckt.

Für den Klunker am Finger des Filmstars musste Cole offenbar ganz schön tief in die Tasche greifen. Wie der Juwelier Mike Fried Hello! verriet, habe der Diamant des Verlobungsrings rund sieben Karat. Den Wert schätzte der Experte auf etwa 234.000 Euro.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens via Instagram

