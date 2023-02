So niedlich unterstützte A$AP Rocky Rihanna beim Super Bowl!

A$AP Rocky (34) hat sich zur Unterstützung seiner Liebsten etwas ganz Besonderes überlegt! Am Sonntag fand das große Finale des diesjährigen Super Bowls statt. Mit ihrer Performance in der beliebten Halbzeitshow sorgte Rihanna (34) für mächtig Aufsehen. Mit ihrem kleinen Babybäuchlein, das unter ihrem Overall durchblitze, präsentierte sie nämlich ganz nebenbei, dass sie ihren zweiten Nachwuchs erwartet. Ihr Partner scheint mächtig stolz auf die Sängerin zu sein: Während ihrer Darbietung machte A$AP deutlich: Er ist Rihannas größter Fan!

Während Rihanna nach rund sieben Jahren erstmals wieder auf der Bühne stand und ihre legendärsten Hits zum Besten gab, war auch ihr Freund nicht weit. In einem Videoclip, den NFL via Twitter teilte, ist zu sehen, wie der 34-Jährige der Sängerin stolz von der Seite der Zuschauer aus zusieht. Als ihr größter Fans hatte sich der werdende Zweifachpapa deshalb mächtig in Schale geschmissen: Auf der Rückseite seiner Lederjacke ist nämlich Rihannas tätowierte Hand abgebildet, die passend zu ihrem Auftritt einen Football hochhält.

Auch Chris Brown (33) drückte seiner Ex für ihre Performance offenbar die Daumen – auch wenn er die 34-Jährige nicht explizit erwähnte. "Go Girl", schrieb Rihannas Verflossener kurz nach ihrem Auftritt in seiner Instagram-Story und versah seinen Post unter anderem mit einem Herz-Emoji.

Getty Images Musikerin Rihanna mit ihrem Partner A$AP Rocky

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022

Getty Images Chris Brown und Rihanna bei den Grammys 2013

