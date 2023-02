Stacey Solomon verrät den Namen ihrer neugeborenen Tochter

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Ende vergangenen Jahres hatten freudige News die Runde gemacht: Stacey Solomon (33) und ihr Mann Joe Swash erwarten erneut Nachwuchs. Für die Britin ist es bereits das fünfte Kind. Nachdem es einige Tage verdächtig still um die Beauty geworden war, bestätigte sie am Samstag, dass ihre kleine Tochter endlich das Licht der Welt erblickt hat. Nun verrät Stacey den Namen ihres neuen Nachwuchses!

"Unsere kleine Belle. Unser wunderschönes und zartes kleines Mädchen", schreibt die fünffache Mama auf Instagram und ist offenbar ganz vernarrt in den neuen Familienzuwachs. "Sie wird uns für immer an die Glockenblumen erinnern, die bald blühen werden, während du den Frühling mit dir in die Welt gebracht hast", philosophiert Stacey begeistert und betont die Verbindung zu ihrer anderen Tochter namens Rose. Die Sängerin fügt unter dem zuckersüßen Bild ihrer kleinen Tochter hinzu: "Bis zum Mond und zurück, Belle. Für immer und ewig."

Am Samstag verkündete die frischgebackene Mama die wundervollen Neuigkeiten. "Sie ist da! Willkommen auf der Welt, schönes Mädchen – Danke für die letzten Monate in meinem Bauch, wir können es kaum erwarten, dich für immer und ewig zu lieben!", freute sie sich unter einer süßen Bilderreihe mit ihrer Familie.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Tochter Belle im Februar 2023

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, ihr Mann Joe und ihre Tochter im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de